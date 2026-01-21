Врач Филюшкина посоветовала регулярно проводить самодиагностику молочных желез

Врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина осветила ключевые моменты ранней диагностики патологий молочных желез. Об этом сообщила « Пенза-пресс ».

Специалист подчеркнула значимость регулярных профилактических мероприятий, включающих самоосмотр и пальпацию молочных желез, сосков и близлежащих лимфатических узлов. Важным элементом профилактики являются визиты к гинекологу и прохождение плановой диспансеризации в установленные сроки, соответствующие возрасту пациентки.

По словам врача, осмотр собственных молочных желез рекомендуется осуществлять каждый месяц в одинаковые дни цикла: начиная с пятого-седьмого дня после окончания менструации или фиксированного дня месяца в постменопаузальном периоде. Цель процедуры — выявить собственную нормальную картину внешнего вида и ощущений, возникающих при прикосновении к груди.