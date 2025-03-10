Врач Филимонова: весной организму особенно нужны витамины C, D и B12

Весна — время, когда природа пробуждается от зимнего сна. Но этот период может принести не только радость, но и проблемы со здоровьем. В беседе с Life рентгенолог Анастасия Филимонова рассказала о трех витаминах, которые особенно нужны организму после холодов.

По словам врача, весной часто возникают аллергические заболевания, ОРВИ, простудные инфекции, депрессии, тревожные расстройства и нарушения сна. Все это связано с авитаминозом, который мешает органам нормально работать.

Один из самых важных витаминов весной — витамин D. Он помогает иммунной системе, клеточному метаболизму и другим процессам в организме. Еще один важный витамин — В12. Его недостаток может привести к онемению конечностей, нарушению передачи нервных импульсов и даже повысить риск инсульта и инфаркта.

Медик посоветовала не забывать про витамин С. Он играет важную роль в защите организма, кроветворной функции и поддержании здоровья сосудов и костей. Чтобы избежать нехватки нутриентов, нужно проходить сезонные проверки.