Врач Филева: самомассаж лица может обернуться морщинами и отечностью

Фейсфитнес — комплекс упражнений, которые, как уверяют авторы соответствующих методик, должны улучшить внешний вид. О реальном эффекте от таких занятий рассказала дерматолог Александра Филева в беседе с Life .

Эксперт указала на отсутствие научных доказательств, подтверждающих пользу гимнастики для лица. В некоторых случаях она может усилить морщины и отечность, отметила врач.

По ее словам, массаж действительно помогает справиться с некоторыми проблемами. Однако процедуру должен проводить специалист со знаниями в области анатомии и физиологии.

