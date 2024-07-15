Врач Филева: самомассаж лица может обернуться морщинами и отечностью

Фейсфитнес — комплекс упражнений, которые, как уверяют авторы соответствующих методик, должны улучшить внешний вид. О реальном эффекте от таких занятий рассказала дерматолог Александра Филева в беседе с Life.

Эксперт указала на отсутствие научных доказательств, подтверждающих пользу гимнастики для лица. В некоторых случаях она может усилить морщины и отечность, отметила врач.

По ее словам, массаж действительно помогает справиться с некоторыми проблемами. Однако процедуру должен проводить специалист со знаниями в области анатомии и физиологии.

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