Врач Филева: раняя весна может спровоцировать упадок сил и сезонную депрессию

В большинстве регионов России наступила ранняя весна. Из-за нее люди могут чаще болеть простудой, а отсутствие морозов и солнца приводит к дефициту серотонина и витамина D. Все это провоцирует упадок сил и сезонную депрессию, рассказала Life врач Александра Филева.

Медик отмечает, что в ряде регионов ожидается раннее начало сезона цветения, что усилит проблему сезонной аллергии на пыльцу, от которой страдает значительная часть населения — от 18 до 23%. Кроме того, в теплом климате активизируются клещи, являющиеся переносчиками серьезных инфекционных заболеваний, таких как энцефалит и боррелиоз.

Раннее таяние снега в отдельных регионах может вызвать мощные паводки, что создает благоприятные условия для распространения острых кишечных инфекций, дизентерии и гепатита А, передающихся через грязную воду. В засушливых областях весеннее солнце повышает риск возникновения лесных пожаров, наносящих значительный экологический и экономический ущерб, а также представляющих угрозу для здоровья людей.