Врач Филева: прогулка без шапки в мороз может обернуться воспалением внутреннего уха

Врач Александра Филева рассказала, чем грозит прогулка без шапки в мороз. При таких условиях происходит переохлаждение всего организма, отметила медик в беседе с « Известиями ».

По ее словам, при нахождении на улице зимой с обнаженной головой можно подхватить простуду, а также респираторные и инфекционные заболевания.

«Дело в том, что голова, в отличие от остальных частей тела, никак не защищена от холода: между костью черепа и кожей очень тонкая жировая прослойка», — отметила эксперт.

Она также предупредила, что пребывание на морозе без шапки повышает вероятность развития воспаления внутреннего уха и отита. Кроме того, зачастую из-за перепада температуры начинает болеть и кружиться голова.