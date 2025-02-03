Врач Филева: превышение дозы ботокса может вызвать дыхательную недостаточность

Ботокс основан на ботулотоксине, который блокирует передачу нервных сигналов к мышцам, что приводит к их расслаблению. О возможных рисках этой косметологической процедуры рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева в беседе с RT.
Специалист отметила, что в медицине этот эффект используется для лечения косоглазия, мышечных спазмов и устранения морщин. Однако превышение дозы может привести появлению симптомов отравления, включая сухость во рту, проблемы с глотанием и дыхательной недостаточностью.
Для безопасности важно изучать отзывы других клиентов и выбирать только сертифицированных специалистов, которые используют качественные препараты, заключила Филева.
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