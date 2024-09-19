Врач Филева предупредила, что поедание земли может привести к опасным инфекциям и отравлениям

В TikTok набирает популярность новый тренд, который заинтересовал девушек с первыми признаками старения — они начинают употреблять землю с целью сохранить молодость. Утверждается, что для этого достаточно съедать по ложке в день. Однако врач эксперты лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала Life , что такое увлечение может быть весьма опасным.

Специалист пояснила, что непреодолимое желание употреблять землю называется геофагией. Этот древний обряд продолжает сохраняться в различных культурах и по сегодняшний день. Например, в Перу к запеченному картофелю часто подают соус из глины, а в одной индонезийской деревне готовят ампо — кушанье из местной земли.

Тем не менее, несмотря на культурное значение геофагии, научно не подтверждена ее польза для внешности. Филева добавила, что в земле могут находиться паразиты, такие как аскариды и токсокары, а также бактерии, способные вызвать опасные инфекционные болезни, такие как столбняк или холера. Кроме того, почва может содержать тяжелые металлы и токсичные вещества.