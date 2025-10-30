Врач Филева предупредила, что использование ватных палочек может привести к образованию серной пробки

По ее словам, ежедневное использование ватных палочек может представлять опасность для здоровья слухового прохода. Вместо удаления серы они проталкивают ее глубже, что может привести к образованию плотной пробки и вызвать боль, дискомфорт, ухудшение слуха и шум в ушах.

Филева подчеркнула, что кожа внутри слухового прохода очень нежная и легко травмируется. Неосторожное движение палочкой может привести к акустической травме барабанной перепонки и устойчивому снижению слуха.

Врач рекомендовала отказаться от попыток очистить слуховой проход посторонними предметами. Ушная сера является естественным защитным барьером, а ее излишки удаляются из уха самостоятельно. Гигиену ушей можно ограничиться мытьем ушной раковины и начального отдела прохода мизинцем во время душа, заметила Филева.