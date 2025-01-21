Врач Филева: поцелуи с бородатым мужчиной могут спровоцировать импетиго

Мужчины, желающие подчеркнуть свою брутальность с помощью бороды или щетины, могут непреднамеренно подвергать риску здоровье своих партнерш. Дерматолог Александра Филева рассказала сайту Life , что густая растительность на лице нередко служит средой для размножения вредных бактерий.

По ее словам, поцелуи с бородатыми мужчинами способны вызывать раздражение кожи и даже приводить к инфекционным заболеваниям, таким как импетиго. Эта состояние вызывается бактериями — стрептококками и стафилококками, которые проникают в кожу или волосяные фолликулы, вызывая воспалительный процесс.

«На поверхности кожи начинают образовываться пятна с поверхностными пузырями, наполненными серозной жидкостью или гноем», — пояснила врач.

Лечение импетиго, предупредила медик, включает использование антибактериальных мазей, кремов и растворов. В более сложных случаях назначаются антибиотики.