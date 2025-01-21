Врач Филева: поцелуи с бородатым мужчиной могут спровоцировать импетиго
Мужчины, желающие подчеркнуть свою брутальность с помощью бороды или щетины, могут непреднамеренно подвергать риску здоровье своих партнерш. Дерматолог Александра Филева рассказала сайту Life, что густая растительность на лице нередко служит средой для размножения вредных бактерий.
По ее словам, поцелуи с бородатыми мужчинами способны вызывать раздражение кожи и даже приводить к инфекционным заболеваниям, таким как импетиго. Эта состояние вызывается бактериями — стрептококками и стафилококками, которые проникают в кожу или волосяные фолликулы, вызывая воспалительный процесс.
«На поверхности кожи начинают образовываться пятна с поверхностными пузырями, наполненными серозной жидкостью или гноем», — пояснила врач.
Лечение импетиго, предупредила медик, включает использование антибактериальных мазей, кремов и растворов. В более сложных случаях назначаются антибиотики.