Врач Филева: популярное мыло с навозом в составе может вызвать воспаления на коже

Мыло с коровьим навозом в составе набирает популярность среди россиян. В беседе с Life дерматолог Александра Филева призвала отказаться от использования данного продукта для гигиены.

По словам врача, помет животных содержит бактерии, аммиак и органические отходы. Все эти компоненты представляют опасность для кожи.

Среди последствий применения средства с навозом — раздражение и аллергические реакции. Кроме того, возможно появление воспалений.