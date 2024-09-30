Врач Филева: популярное мыло с навозом в составе может вызвать воспаления на коже
Мыло с коровьим навозом в составе набирает популярность среди россиян. В беседе с Life дерматолог Александра Филева призвала отказаться от использования данного продукта для гигиены.
По словам врача, помет животных содержит бактерии, аммиак и органические отходы. Все эти компоненты представляют опасность для кожи.
Среди последствий применения средства с навозом — раздражение и аллергические реакции. Кроме того, возможно появление воспалений.
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