Врач Филева объяснила отличие аллергии на лекарства от токсической реакции

Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева поделилась с RT информацией о различиях между лекарственной аллергией и токсическими реакциями.

По словам специалиста, антибиотики пенициллинового ряда (амоксициллин, ампициллин) и других групп (цефалоспорины, сульфаниламиды) чаще всего вызывают аллергические реакции.

«Также значимый риск несут нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, диклофенак, аспирин», — отметила врач.

Филева подчеркнула, что в основе аллергии лежит иммунный ответ, а токсические реакции возникают из-за действия самого медикамента.

«Токсические реакции отличаются от истинной лекарственной аллергии тем, что они возникают из-за действия самого медикамента, а не из-за повышенной чувствительности к препарату. Но клинически они могут быть схожи», — пояснила она.

Кожные симптомы встречаются чаще всего. Токсическая реакция обычно указана в инструкции к лекарствам.

При признаках аллергии необходимо сразу прекратить прием препарата. При легких кожных реакциях (крапивница без отека лица) следует принять антигистаминное средство и обратиться к врачу. При появлении отека лица, губ, языка, затрудненного дыхания, хрипов, головокружения или чувства сдавления в горле нужно немедленно вызывать скорую медицинскую помощь.