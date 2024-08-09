Врач Филева назвала бани-бочки источниками бактерий

Компактные бани-бочки из-за плохой проветриваемости зачастую становятся местом обитания болезнетворных микроорганизмов. Об этом рассказала врач-дерматолог Александра Филева в беседе с Life.

По словам специалиста, в теплой и влажной среде размножаются бактерии, которые вызывают кожные, мочеполовые, кишечные инфекции. Также в такой бане можно заразиться грибковыми заболеваниями и вирусом папилломы человека.

Чтобы этого избежать, Филева посоветовала находиться парной, помывочной и комнате отдыха только в тапочках. Кроме того, нельзя садиться и ложиться на полки без использования полотенца.

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