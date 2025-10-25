Врач Филева напомнила о влиянии витамина D на укрепление иммунитета
Врач Александра Филева в интервью РИАМО объяснила, что россияне активно покупают витамин D из-за его дефицита, который не удается компенсировать диетой и прогулками.
Специалист объяснила рост популярности нутриента пониманием его важности для здоровья.
«Витамин D играет важную роль в укреплении иммунитета и помогает организму сопротивляться простудным заболеваниям, поддерживает функциональность мышц, сердечно-сосудистой системы», — отметила медик.
Филева подчеркнула, что в России сложно получить достаточное количество витамина ввиду малого количества солнечного света для его синтеза, добавила радиостанция Sputnik.