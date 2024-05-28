Врач Филева: частое дыхание и высокая температура тела — приманки для комаров
Дерматолог Александра Филева рассказала, каких людей предпочитают кусать комары. На их выбор влияет не только группа крови, сообщили «Известия».
По словам врача, одна из приманок для этих насекомых — частое дыхание.
«Активная пробежка в лесу летом точно будет проходить в компании кровососущих компаньонов. Кроме спортсменов чаще дышат люди с лишним весом, у них тоже больше шансов получить укус», — отметила эксперт.
В группе риска также находятся беременные женщины, которые имеют более высокую температуру тела. Данный фактор повышает их привлекательность для комаров, добавила Филева.