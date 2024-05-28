Дерматолог Александра Филева рассказала, каких людей предпочитают кусать комары. На их выбор влияет не только группа крови, сообщили « Известия ».

По словам врача, одна из приманок для этих насекомых — частое дыхание.

«Активная пробежка в лесу летом точно будет проходить в компании кровососущих компаньонов. Кроме спортсменов чаще дышат люди с лишним весом, у них тоже больше шансов получить укус», — отметила эксперт.

В группе риска также находятся беременные женщины, которые имеют более высокую температуру тела. Данный фактор повышает их привлекательность для комаров, добавила Филева.