Врач Федосьина: тошноту могут вызвать патологии ЖКТ

Различные патологии желудочно-кишечного тракта способны спровоцировать у человека тошноту. Об этом рассказала гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Екатерина Федосьина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, среди них гастрит, острые кишечные и вирусные инфекции, аппендицит, панкреатит, холецистит. Также причиной тошноты могут стать эндокринные нарушения, в том числе сахарный диабет, поражение надпочечников и щитовидной железы.

Игнорирование тошноты может привести к тяжелым последствиям, поэтому важно своевременно обратиться к врачу, отметила Федосьина.