Врач Федосеева: боли под левой лопаткой могут указывать на аневризму аорты

Боль под левой лопаткой может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, требующих немедленной помощи. Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Федосеева рассказала KP.RU о том, когда нужно срочно обратиться к врачу.

По словам медика, приступ стенокардии, вызывающий боль под лопаткой, может привести к инфаркту миокарда. Если дискомфорт не проходит после отдыха и не снимается лекарствами, следует вызывать скорую помощь.

Другие причины болей — аневризма аорты или прободная язва желудка. Она вызывает резкое снижение давления и может привести к перитониту без лечения.

При регулярных болях, их усилении или обострении необходимо посетить терапевта. Он определит причину и направит к нужному специалисту. Обезболивающие стоит принимать только при подтвержденных диагнозах остеохондроза или стенокардии.