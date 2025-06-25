Врач Фаворский посоветовал говорить с ребенком о вреде наркотиков с 10 лет

Подростковая наркомания может быть незаметной для родителей. О признаках зависимости рассказал заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский в беседе с pravda-nn.ru .

По его словам, родителям стоит обратить внимание на резкие изменения настроения, потерю интереса к учебе и хобби, ухудшение памяти и концентрации, замкнутость и частые просьбы о деньгах или пропажу вещей из дома. Также важно следить за внешним видом подростка, его кругом общения и поведением в социальных сетях.

Специалист подчеркнул важность профилактики. Разговоры о вреде наркотиков стоит начинать уже в 10–12 лет — в возрасте, когда дети впервые сталкиваются с вредными привычками. Взрослым важно не просто читать нотации, а вести доверительные беседы, объясняя, что наркомания — это болезнь с трагическими последствиями.