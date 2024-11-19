Врач Евсикова: аптечные средства для профилактики ОРВИ не имеют доказанного эффекта

Отоларинголог Марина Евсикова посоветовала воздержаться от использования местных средств для профилактики ОРВИ в период распространения заболевания. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам врача, на полках аптек представлено множество мазей, спреев, и таблеток, которые позиционируются производителями как защита от вирусных инфекций.

«Однако качественных плацебоконтролируемых исследований, которые четко показывают эффективность какого-либо местного средства, защищающего от простуды, нет», — заявила медик.

Она также предупредила, что некоторые препараты могут представлять опасность для организма. Лучше соблюдать температурный режим и пить больше жидкости, добавила Евсикова.