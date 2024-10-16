Врач Евлашева посоветовала сдать анализ крови на вирусные гепатиты при проверке печени

Анализ крови на вирусные гепатиты поможет определить состояние печени. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ольга Евлашева в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, каждому человеку, достигшему 18-летия, необходимо обратиться к данному методу хотя бы раз в жизни. Особенно рекомендация касается пациентов, имеющих патологии печени.

Врач отметила, что оценить основные функции органа способно его комплексное лабораторное обследование. Оно включает сразу несколько анализов крови, например на показатели жирового обмена.