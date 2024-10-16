Врач Евлашева посоветовала сдать анализ крови на вирусные гепатиты при проверке печени
Анализ крови на вирусные гепатиты поможет определить состояние печени. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ольга Евлашева в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, каждому человеку, достигшему 18-летия, необходимо обратиться к данному методу хотя бы раз в жизни. Особенно рекомендация касается пациентов, имеющих патологии печени.
Врач отметила, что оценить основные функции органа способно его комплексное лабораторное обследование. Оно включает сразу несколько анализов крови, например на показатели жирового обмена.
«Как орел». У спасенного от слепоты Витаса появилась новая «сверхспособность»
«Намного превосходящее ядерное». Иранский генерал проговорился о секретном оружии
Жители Лобни примут участие во всероссийской акции по сбору макулатуры
Итоги конкурса молодых правозащитников подвели в Подмосковье
Власти Украины решили эвакуировать жителей Купянска из-за преступлений ВСУ
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала идею открыть экологический летний лагерь
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте