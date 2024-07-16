Врач Эвелина Овнанян: для прокола мозоли необходимо использовать стерильную иглу

Врач-профилактик Эвелина Овнанян в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что для прокола мозоли необходимо использовать только стерильную иглу, протертую спиртовым раствором.

Место прокола обязательно следует протереть йодом или зеленкой, чтобы в образовавшуюся рану не занести инфекцию.

«После того как проколы сделаны, водяную мозоль нужно аккуратно прижать марлевой салфеткой так, чтобы из нее вышла вся имеющаяся жидкость», — добавила специалист.

В заключение Овнанян призвала подбирать комфортную обувь, чтобы не травмировать кожу на ногах.