Врач Ерофеева рекомендовала принять положение эмбриона для облегчения боли при менструации

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева поделилась методами облегчения боли во время менструации без использования обезболивающих препаратов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист посоветовала принять положение эмбриона.

«Можно свернуться клубочком, подтянуть колени к животу и полежать в эмбриональной позе. А если есть ограничения по приему лекарств, то хорошо помогают ректальные свечи», — отметила медик.

Ерофеева отдельно рекомендовала обратить внимание на свечи с ибупрофеном, которые оказывают обезболивающее действие без необходимости приема препарата через желудок.

Врач подчеркнула важность консультации с доктором и призвала не заниматься самолечением.