Врач Ермакова: при гипоаллергенной диете запрещены орехи, молоко и алкоголь

Диета, помогая снизить вероятность негативных реакций организма на определенные продукты, играет важную роль в лечении аллергии. Об этом заявила аллерголог и иммунолог Злата Ермакова в беседе с РИАМО .

По словам врача, существует два основных типа питания при аллергии. Первый — элиминационный — предполагает исключение определенного продукта из рациона.

Второй вид — гипоаллергенная диета. При данном варианте из меню убирают пищу, содержащую гистамин или способствующую его выработке. Речь идет о цитрусовых, орехах, рыбе, морепродуктах, молоке, яйцах, шоколаде, грибах, клубнике, копченостях и алкоголе, добавил RT.