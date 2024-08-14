Врач Ермакова предупредила, что 200 укусов ос могут привести к летальному исходу

Аллерголог и иммунолог Злата Ермакова в разговоре с Life сообщила о смертельной опасности укусов ос. По словам медика, около 200 укусов достаточно, чтобы лишить человека жизни.

Дело в том, что аллергия на яд перепончатокрылых является одной из самых частых причин анафилактического шока. Ермакова уточнила, что риск возникновения реакции на укус зависит от состава и количества впрыснутого насекомым яда.

«Если человек уже однажды перенес системную реакцию на укус насекомого, то ему надо быть особенно внимательным в повседневной жизни», — сказала аллерголог.

Чтобы избежать укусов, Ермакова посоветовала носить закрытую одежду, надевать обувь во время ходьбы по траве и избегать посещения мест, где могут обитать насекомые.