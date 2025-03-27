Врач Емельянова заявила, что две чашки чая в день снижают риск болезней сердца

Регулярное употребление чая (две и более чашки ежедневно) снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает продолжительность жизни. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Галина Емельянова в интервью aif.ru .

Доктор отметила, что вопреки прежним предположениям, этот эффект не связан с удалением тяжелых металлов из воды, а объясняется наличием в чае полифенолов — катехинов и теафлавинов, сообщил сайт «Известия».

Эти антиоксиданты помогают снизить уровень «плохого» холестерина, защитить сосуды и уменьшить артериальное давление. Ранее считалось, что чай способен выводить тяжелые металлы, но современные данные эту гипотезу не подтверждают.