Врач Емельянова назвала стресс и изменение климата главными причинами роста аллергий

С 7 по 13 июля проходит неделя профилактики аллергических заболеваний. В этот период особенно важно обратить внимание на проблему, которая затрагивает около 40% населения мира. Врач аллерголог-иммунолог Елена Емельянова рассказала ИА «Время Н» об особенностях аллергии, ее причинах, симптомах и методах профилактики.

Среди основных факторов, провоцирующих аллергию, Емельянова выделяет загрязнение окружающей среды, стрессовые нагрузки, изменения климата, а также употребление некачественных и синтетических продуктов, бесконтрольный прием лекарств. Однако основа любой аллергии — генетическая предрасположенность, заложенная в ДНК человека.

«Аллергия — это сбой иммунной системы, которая ошибочно воспринимает безвредные вещества как угрозу и начинает с ними бороться», — объясняет специалист.

Иммунитет объединяет органы и ткани, защищающие организм от чужеродных агентов, но при аллергии он реагирует на вещества, которые для большинства людей безопасны. Повторное попадание аллергена в организм вызывает симптомы: зуд, слезотечение, чихание, насморк, кашель.

Для профилактики обострений аллергии Емельянова рекомендует поддерживать чистоту в доме: регулярно делать влажную уборку, стирать постельное белье в горячей воде, проветривать помещения, убирать ковры и другие пылесборники.

Лечение включает выявление аллергена, минимизацию контакта с ним, прием антигистаминных препаратов, использование назальных и глазных капель, ингаляций. Особое место занимает аллерген-специфическая иммунотерапия — «прививка» от аллергии.