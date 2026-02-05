Врач Елизаветинской больницы Петербурга Шустов рассказал об опасности катания на тюбингах

Катание на тюбингах, или «ватрушках», зимой — популярное развлечение, однако оно может привести к серьезным травмам. Врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Илья Шустов из Елизаветинской больницы рассказал Piter.TV о рисках, связанных с этим видом активности.

По словам врача, за последний зимний сезон в больницу поступило уже 14 пациентов с травмами после катания на тюбингах. Шустов отмечает, что травмы могут быть самыми разными: от повреждений таза и позвоночника до черепно-мозговых травм. Причина в том, что «ватрушка» — средство повышенной опасности, которое развивает высокую скорость и может привести к серьезным последствиям при падении или столкновении.

Врач подчеркивает, что предсказать характер травмы практически невозможно. Все зависит от того, как и на какую часть тела пришелся удар. Илья Шустов также отметил, что частота поступления пациентов с травмами после катания на тюбингах увеличивается, и, как правило, это довольно тяжелые случаи.

При любых сомнениях лучше не тянуть с обращением к специалистам. Тревожными симптомами являются выраженная слабость, головокружение, тошнота, эпизоды обморока или потеря сознания. Также опасны нарушения функции конечностей — если человек не может пошевелить рукой или ногой, появляется онемение, потеря чувствительности. Такие признаки могут указывать на серьезные повреждения.

Сроки восстановления зависят от тяжести повреждений. При легких травмах лечение может занять одну-две недели, а при серьезных травмах — до полугода или даже года.