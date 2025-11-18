Врач Елисавецкая предупредила о проблемах со здоровьем при отказе от перчаток в мороз
Остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая сообщила NEWS.ru, что отказ от варежек в мороз может вызвать хронические боли в суставах и потерю чувствительности рук.
По ее словам, при низких температурах кровеносные сосуды резко сужаются, нарушая кровоснабжение глубоких тканей, включая суставы и нервные окончания. Хроническое переохлаждение кистей провоцирует развитие артралгии и воспалительных процессов. Недостаток питания повреждает хрящевую ткань, делая суставы уязвимыми.
Длительное воздействие холода повреждает нервные окончания, вызывая стойкое онемение, покалывание и снижение тактильной чувствительности, предупредила медик.