Врач Егорова указала на опасность плазмофереза и гемосорбции

В странах Запада все более популярными становятся дорогостоящие антивозрастные процедуры по очищению организма от токсинов и микропластика. Тем не менее, медицинские специалисты выражают сомнение в эффективности подобных методик. Врач-дерматолог, косметолог и трихолог из клиники Lumirens Татьяна Егорова поделилась мыслями на этот счет с КомсаNews .

«Речь может идти об обычном плазмоферезе, который делают в России во всех больницах бесплатно при токсических отравлениях», — отметила она.

Егорова напомнила о существовании более специфической технологии — экстракорпоральной гемокоррекции, также известной как гравитационная хирургия крови, которая была разработана в Израиле.

«В России она тоже была, но очень дорогая. Доступна не всем, научных статей о пользе нет», — подчеркнула специалист.

Врач предупредила о возможных рисках для здоровья, связанных с такими «омолаживающими» процедурами для здоровых людей.

«Если мы говорим об плазмоферезе и гемосорбции, то это достаточно опасно. Дело в том, что когда кровь прогоняют через фильтры, в организме разрушается много клеток крови», — объяснила Егорова.

Пока знаменитости продолжают испытывать на себе дорогостоящие методы омоложения, медицинское сообщество настаивает на необходимости трезвой оценки потенциальных рисков и пользы таких процедур, особенно в отсутствие явных медицинских показаний.