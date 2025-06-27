Врач Егорова рекомендовала чаще умываться летом

В летнее время коже требуется особый уход из-за воздействия солнца и жары. Советами поделилась дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с « Москвой 24 ».

По словам специалиста, в теплое время года необходимо чаще умываться, чтобы удалить пыль, которая может вызвать высыпания на коже.

«В жару поры раскрываются, и в них быстро попадает грязь. А если после этого еще оказаться в прохладном помещении с кондиционером, поры сузятся и все загрязнения останутся внутри», — пояснила медик.

Как отметила врач, перед использованием уходовых средств стоит протереть лицо хлоргексидином и умыться гелем, а затем наносить солнцезащитный крем. Егорова рекомендовала использовать кремы с SPF 50+ по типу кожи.