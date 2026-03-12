Врач Егорова рассказала о влиянии «синдрома талого снега» на состояние кожи

Врач-дерматовенеролог Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Елена Егорова рассказала, что в период ранней весны у многих людей могут усиливаться кожные раздражения, зуд и шелушение. Это связано с так называемым синдромом талого снега, написали «Известия» .

Специалист объяснила, что в этот период в воздухе возрастает концентрация пыли, микрочастиц грязи, реагентов, плесневых спор и других аллергенов.

Также в период активного таяния снега увеличивается количество мелкодисперсных частиц в городском воздухе, которые оседают на коже и нарушают ее барьерную функцию. Это приводит к усилению воспалительных реакций. Дополнительным фактором становится усиление солнечной активности.

Егорова подчеркнула, что после зимы кожный барьер становится более уязвимым. Чтобы уменьшить зуд и шелушение, специалист рекомендует восстанавливать защитный барьер кожи с помощью эмолентов с церамидами, липидами и увлажняющими компонентами.

Врач советует избегать агрессивных очищающих средств, частого умывания горячей водой и использования скрабов в период обострения.

