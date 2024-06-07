Врач Егорова: больше всего организму детей и подростков нужен белок

Одним из самых важных элементов здорового питания детей является белок, именно он больше всего нужен детскому и подростковому организму. Об этом рассказала врач Лилия Егорова сайту kuzbass.aif.ru.

По словам специалиста, строительный материал и аминокислоты необходимы для растущего организма. Также в рационе ребенка обязательно должны быть жиры — молоко, масло, яйца, однако сильно увлекаться ими не рекомендуется.

При этом углеводы детям нужны меньше, чем жиры и белки. Их избыток снижает иммунитет, повышает вероятность развития кариеса и ухудшает общее развитие, отметила врач.