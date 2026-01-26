Врач Ефремов предупредил, что табачный дым сужает сосуды и замедляет кровоток

Традиционный обряд погружения в прорубь на Крещение Господне привлекает тысячи верующих по всей России. Участники праздника соблюдают особые ритуалы, символизирующие очищение души и тела, погружаясь в специально оборудованную купель (иордань). О необходимости предварительной подготовки и специальной экипировки напомнил MIR24.TV травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов.

Медицинские работники советуют подходить к такому событию ответственно, предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом. Перед погружением в воду необходимо убедиться, что организм способен выдержать холод, особенно при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета. Надлежащая одежда также важна: длинные шубы, дубленки и пуховики защищают от ветра и влаги, а шерстяные колготки и перчатки обеспечивают дополнительное тепло конечностям.

Алкоголь категорически противопоказан, так как он ускоряет кровообращение, что создает иллюзию тепла, но на самом деле усиливает риск переохлаждения. Курение также опасно, так как табачный дым сужает сосуды, замедляет кровоток и увеличивает скорость охлаждения организма.

Примером последствий неправильного поведения на морозе является судьба Сергея Зинченко, потерявшего пальцы ног из-за хронического алкоголизма и пребывания на улице в холодное время года. Его печальная история показывает, насколько опасным может быть несоблюдение элементарных правил безопасности и гигиены.