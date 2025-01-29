Врач Ефремкин: ревматизм стал чаще встречаться среди молодых пациентов

Ревматизм, который раньше считался болезнью пожилых, все чаще выявляют у молодых людей. Основная опасность патологии кроется не столько в суставах, сколько в возможных сердечно-сосудистых осложнениях. Об этом рассказал кардиолог Иван Ефремкин в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, увеличение числа случаев ревматизма среди молодежи связано с поздним выявлением недуга и попытками самостоятельного лечения. Стрептококковые инфекции, частые простуды, ослабленный иммунитет способствуют развитию ревматизма. Без качественной терапии повышается риск возникновения серьезных осложнений.
Для предотвращения ревматизма крайне важно своевременно диагностировать и лечить стрептококковые инфекции антибиотиками. Необходимо обращаться к врачу при первых признаках ангины и других воспалительных заболеваниях горла, отметил эксперт.
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