Врач Ефремкин: ревматизм стал чаще встречаться среди молодых пациентов

Ревматизм, который раньше считался болезнью пожилых, все чаще выявляют у молодых людей. Основная опасность патологии кроется не столько в суставах, сколько в возможных сердечно-сосудистых осложнениях. Об этом рассказал кардиолог Иван Ефремкин в беседе с «Газетой.ru».