Врач Эдигер: получить необходимое количество витаминов с пищей практически невозможно
Специалист по фармакологии и патологоанатом Александр Эдигер призвал перестать презирать биологически активные добавки. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По словам врача, из пищи практически невозможно получить необходимое количество полезных веществ.
«Как бы не мы не старались, вкладывая огромные деньги в собственный рацион, <…> — все это не работает», — заявил медик.
Кроме обычной еды, человеку необходимо принимать различные добавки, считает эксперт. Он посоветовал обратить внимание на средства с витаминами, микроэлементами, клетчаткой, антиоксидантами и органическими кислотами.