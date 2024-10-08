Врач Эдигер: получить необходимое количество витаминов с пищей практически невозможно

Специалист по фармакологии и патологоанатом Александр Эдигер призвал перестать презирать биологически активные добавки. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам врача, из пищи практически невозможно получить необходимое количество полезных веществ.

«Как бы не мы не старались, вкладывая огромные деньги в собственный рацион, <…> — все это не работает», — заявил медик.

Кроме обычной еды, человеку необходимо принимать различные добавки, считает эксперт. Он посоветовал обратить внимание на средства с витаминами, микроэлементами, клетчаткой, антиоксидантами и органическими кислотами.