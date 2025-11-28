Врач Еделев призвал в послеродовой период правильно питаться и пить достаточно воды

Процесс восстановления организма женщины после родов требует времени и внимания к своему здоровью. Врач Дмитрий Еделев поделился советами с Общественной Службой Новостей о том, как молодой маме адаптироваться в послеродовой период.

По словам эксперта, в роддоме врачи ежедневно следят за состоянием женщины: измеряют температуру, давление, сокращение матки и характер выделений. Проводят УЗИ органов малого таза и обрабатывают швы при их наличии. Важным этапом является визит к акушеру-гинекологу через шесть-восемь недель после родов, где врач проводит осмотр и назначает необходимые анализы.

Восстановление организма проходит по принципу «от органов к телу». Сначала восстанавливаются внутренние органы, затем мышцы и фигура. Важно принимать свое тело таким, какое оно есть, и не сравнивать себя с другими. Растяжки и лишний вес — временное явление, которое можно преодолеть за несколько месяцев адаптации.

Для помощи организму в этот период необходимо правильно питаться и пить достаточно воды. Рацион должен быть питательным и разнообразным, с большим количеством белков, витаминов и минералов.

«Матка в послеродовой период сокращается до прежних размеров, что сопровождается выделениями», — объясняет врач. В этот период важно соблюдать гигиену и избегать тампонов и половой жизни до полного прекращения выделений и осмотра врача.

Чтобы избежать недержания мочи и опускания органов, молодой маме следует ограничить физические нагрузки и подъем тяжестей. После консультации с врачом можно выполнять упражнения Кегеля.