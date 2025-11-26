Врач Еделев посоветовал сдать анализ на свертываемость крови при подготовке к беременности

Для рождения здорового ребенка и сохранения здоровья матери будущим родителям рекомендуется пройти прегравидарную подготовку. Она должна начинаться за шесть-три месяца до предполагаемого зачатия, рассказал врач Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей .

Специалист обратил внимание на необходимость осмотра у семейного врача, проверку состояния здоровья, измерение веса и артериального давления, определение индекса массы тела, ЭКГ и анализы.

«Гинекологическое обследование женщины включает в себя осмотр влагалища, мазок на флору и ПАП-тест. Гинекологическое обследование должно включать в себя и гинекологическое УЗИ исследование органов малого таза для оценки состояния матки и яичников», — отметил эксперт.

По его словам, важно оценить уровень гормонов, витамина D, железа, фолиевой кислоты и витаминов группы В в крови женщины. Также проверяют уровень глюкозы и свертываемость крови, которая определяет риски тромбозов.