Врач Еделев отметил, что регулярное посещение гинеколога — основа благополучной беременности

В преддверии Дня матери доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев поделился с Общественной Службой Новостей важными правилами для будущих мам. Он подчеркнул, что регулярное посещение гинеколога — это основа благополучной беременности.

«Ни в коем случае нельзя пропускать визиты по графику, установленному врачом», — отметил медик. Стандартно осмотры проходят раз в месяц в первом триместре, раз в две-три недели во втором и раз в семь-десять дней в третьем триместре.

Помимо посещения врача, беременной женщине необходимо пройти три скрининга, включающих УЗИ и сдачу анализов. Это позволяет оценить развитие плода и выявить возможные риски.

Важную роль играет также контроль веса и артериального давления, чтобы предотвратить гестоз — осложнение, которое может возникнуть после 20-й недели беременности и характеризуется повышением артериального давления, появлением белка в моче и отеками.

Еделев подчеркнул, что для будущей мамы важно придерживаться здорового образа жизни: сбалансированно питаться, спать не менее восьми-девяти часов в сутки и при отсутствии противопоказаний заниматься умеренной физической активностью.

Врач составил краткий чек-лист для беременных: следить за питанием и питьем, гулять на свежем воздухе, выполнять легкие упражнения на растяжку (при отсутствии противопоказаний), отслеживать шевеления плода во второй половине беременности и планировать время для отдыха.