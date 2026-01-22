Врач Еделев назвал постоянную усталость и ухудшение сна признаками дефицита витаминов

Врач Дмитрий Еделев рассказал Общественной Службе Новостей о рисках, связанных с зимними дефицитами витаминов и минералов.

По словам эксперта, в холодное время года рацион россиян содержит меньше полезных веществ. Это приводит к снижению иммунитета, ухудшению самочувствия и внешнего вида.

«Типичными симптомами зимнего гиповитаминоза являются постоянная усталость, сонливость, снижение работоспособности, апатия, перепады настроения, ухудшение сна, частые и затяжные ОРВИ», — предупредил медик.

Он пояснил, что для профилактики дефицитов необходимо есть свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу, яйца, печень, кисломолочные продукты, орехи и бобовые.