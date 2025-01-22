Врач Джутова: сидя весь день, человек в среднем тратит две тысячи калорий

Правильное питание и здоровый образ жизни — залог энергии, отличного самочувствия и поддержания стройности. Если большую часть дня приходится сидеть на работе, поддержание нормального веса становится задачей повышенной сложности, рассказала диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО.
По словам врача, человек, который проводит весь день сидя, в среднем сжигает около двух тысяч килокалорий. Этого количества энергии достаточно для нормальной жизнедеятельности, но важно следить, чтобы суточное потребление не выходило за рамки этих значений, добавил сайт KP.RU.
Джутова напомнила, что для сохранения красивой фигуры необходимо питаться умеренно, совершая три-пять приемов пищи в день. Немаловажную роль в данном вопросе играет качество сна.
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