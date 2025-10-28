Врач Дудникова назвала малоподвижный образ жизни возможной причиной отечности
Терапевт и гематолог Анна Дудникова перечислила причины появления отеков. Об этом сообщило Здоровье Mail.
Как пояснила специалист, помимо травм, которые также вызывают задержку жидкости, основными факторами отечности являются малоподвижный образ жизни либо постоянная нагрузка на ноги, а также злоупотребление солью и алкоголем.
Врач также обратила внимание на влияние приема определенных медикаментов, например обезболивающих, гипотензивных препаратов, антидепрессантов. Среди причин Дудникова выделила частые путешествия, беременность, возрастные изменения сосудов и хронические заболевания.