Врач Дудникова назвала малоподвижный образ жизни возможной причиной отечности

Терапевт и гематолог Анна Дудникова перечислила причины появления отеков. Об этом сообщило Здоровье Mail .

Как пояснила специалист, помимо травм, которые также вызывают задержку жидкости, основными факторами отечности являются малоподвижный образ жизни либо постоянная нагрузка на ноги, а также злоупотребление солью и алкоголем.

Врач также обратила внимание на влияние приема определенных медикаментов, например обезболивающих, гипотензивных препаратов, антидепрессантов. Среди причин Дудникова выделила частые путешествия, беременность, возрастные изменения сосудов и хронические заболевания.