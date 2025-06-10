Психиатр-нарколог Евгений Дроздов пояснил, почему так сложно избавиться от вредных привычек. Зависимость дает человеку быстрый дофамин, а заставить мозг искать удовольствие другими путями невероятно сложно, отметил эксперт в беседе с Ura.ru .

По его словам, вредные привычки, такие как употребление алкоголя, курение или шопоголизм, вырабатывают гораздо больше гормона счастья, чем обычные радости жизни. В результате сознание начинает воспринимать отказ от зависимости как отказ от дофамина.

Медик предупредил, что любая зависимость — это расстройство функций мозга, ответственных за мотивацию и неспособность применять самоконтроль. Важно понимать, что повышение тревожности и ощущение сильной потребности — лишь уловки мозга.