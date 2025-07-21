Врач Драпкина предупредила о риске нарушения мышления из-за интервального голодания

Интервальное голодание стало модным методом для похудения и детоксикации. В беседе с сайтом KP.RU академик РАН, профессор и терапевт Оксана Драпкина предупредила, что такая система питания может быть опасной, особенно без консультации врача.

Среди негативных последствий специалист выделила постоянное чувство голода, нарушение мышления, головные боли, тошноту, раздражительность. По ее словам, эти симптомы чаще всего проявляются в начале диеты и могут привести к отказу от нее.

Как пояснила врач, интервальное голодание категорически не рекомендуется детям, подросткам, беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.