Врач Драпкина: 400 граммов овощей и фруктов в день способствуют долголетию
Главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина раскрыла пять секретов долголетия. Слова эксперта опубликовал сайт «Аргументы и факты».
Врач отметила, что для поддержания хорошей физической формы важно высыпаться и заниматься спортом. Кроме того, необходимо отказаться от курения и употребления спиртного.
Медик также посоветовала внимательно следить за рационом. Рекомендуется ежедневно употреблять около 400 граммов свежих овощей и фруктов, добавило Ura.ru.
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