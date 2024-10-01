Врач Драпкина: 400 граммов овощей и фруктов в день способствуют долголетию

Главный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина раскрыла пять секретов долголетия. Слова эксперта опубликовал сайт « Аргументы и факты ».

Врач отметила, что для поддержания хорошей физической формы важно высыпаться и заниматься спортом. Кроме того, необходимо отказаться от курения и употребления спиртного.

Медик также посоветовала внимательно следить за рационом. Рекомендуется ежедневно употреблять около 400 граммов свежих овощей и фруктов, добавило Ura.ru.