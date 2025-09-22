Врач Марина Долгушкина поделилась с « Краснодарскими известиями » привычками, которые могут улучшить самочувствие и продлить жизнь.

Специалист посоветовала проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Она назвала ходьбу доступным и безопасным способом поддерживать активность.

Долгушкина призвала контролировать уровень эмоционального напряжения. По ее словам, норма стресса — не более 30 минут в день.

«Хроническое напряжение подрывает здоровье. Лучше избегать стрессовых ситуаций и использовать техники расслабления — дыхательные упражнения, прогулки, спокойную музыку», — отметила врач.

Кроме того, медик рекомендовала не забывать про поддержание водного баланса. Также стоит включить в рацион овощи и фрукты.