Врач Долгушкина заявила, что норма стресса — не более 30 минут в день
Врач Марина Долгушкина поделилась с «Краснодарскими известиями» привычками, которые могут улучшить самочувствие и продлить жизнь.
Специалист посоветовала проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Она назвала ходьбу доступным и безопасным способом поддерживать активность.
Долгушкина призвала контролировать уровень эмоционального напряжения. По ее словам, норма стресса — не более 30 минут в день.
«Хроническое напряжение подрывает здоровье. Лучше избегать стрессовых ситуаций и использовать техники расслабления — дыхательные упражнения, прогулки, спокойную музыку», — отметила врач.
Кроме того, медик рекомендовала не забывать про поддержание водного баланса. Также стоит включить в рацион овощи и фрукты.