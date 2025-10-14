Врач Долгушкина предупредила, что токсины ядовитых грибов сохраняются при варке

Сбор грибов осенью — популярное занятие среди жителей различных регионов. Однако это увлечение может быть опасным. Подробнее рассказала врач-методист Марина Долгушкина в беседе с « Краснодарскими известиями ».

По словам медика, существует риск спутать двойников. Так, бледная поганка может маскироваться под сыроежку или шампиньон, а ложные опята — под настоящие. Даже опытные грибники способны ошибиться.

Специалист посоветовала не рассчитывать на термическую обработку, так как токсины многих ядовитых плодов не разрушаются при варке, жарке или засолке.

Долгушкина также напомнила, что нарушение технологии засолки или хранения нередко вызывает ботулизм — тяжелое инфекционное заболевание.