Врач Дохадвала: шопинг станет отличным вариантом физической нагрузки для тех, кто ведет сидячий образ жизни

Регулярный шопинг не сможет заменить полноценные тренировки в спортзале, но это отличный вариант физической нагрузки для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Об этом Yahoo Life сообщила врач-кардиолог Мустали Дохадвала.

Как написал «Петербургский дневник», ходьба, даже в помещении, оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему и может стать альтернативой уличным прогулкам, особенно в жаркую погоду.

Дохадвала отметила, что для поддержания здоровья достаточно 150 минут физической активности в неделю. Это соответствует 7 000-10 000 шагов в день.