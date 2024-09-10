Врач Додина рассказала, что чрезмерное очищение кожи может нанести вред органу

Чрезмерное очищение кожи, также как и привычка не смывать макияж на ночь, может нанести вред органу. Об этом «Известиям» рассказала дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Мария Додина.

Медик пояснила, что каждый раз при использовании декоративной косметики кожа нуждается в двойном очищении. Сначала следует использовать мицеллярную воду, а затем — гель или пенку для умывания.

Также важно помнить, что злоупотребление очищающими средствами вызывает повышенную чувствительность кожи и нарушает ее барьерные функции, добавила дерматовенеролог.