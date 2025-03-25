Врач Добрецов указал на опасность лечения охриплости алкоголем и паром картошки

Потеря или изменение голоса — проблема, с которой сталкиваются многие. Чтобы не допустить осложнений, важно найти правильное лечение и позаботиться о голосовых связках, рассказал ЛОР-врач высшей категории Константин Добрецов в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист указал на опасность некоторых народных методов лечения охриплости. Так, нельзя использовать агрессивные жидкости, например алкоголь.

«Их употребление еще больше может привести к раздражению слизистой гортаноглотки и усилению симптомов болезни», — пояснил медик.

Он также настоятельно рекомендовал не проводить паровые ингаляции или дышать над картошкой. Среди последствий — ожог гортани и усиление воспаления. Для укрепления голосовых связок необходимо повышать иммунитет, избегать перенапряжения связок, не курить и регулярно наблюдаться у специалистов.