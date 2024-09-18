Врач Добрецов: эфирные масла лаванды и аниса помогают снять мышечное напряжение

Ароматерапия является эффективным способом воздействия на организм в лечебных целях. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии Константин Добрецов в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По словам врача, данный метод эффективен для снятия нервного, мышечного и психического напряжения. В этих целях подойдут эфирные масла аниса, душицы, лаванды, мандарина, шалфея, ромашки, иланг-иланга.

А вот стимулирующим действием, отметил медик, обладают ароматы базилика, гвоздики, кориандра, корицы, имбиря. Они повышают активность, а также улучшают концентрацию и внимание, добавил RT.