Врач Дмитриенко напомнила, что солнцезащитный крем следует наносить за 15-20 минут до выхода на улицу

Врач Екатерина Дмитренко в беседе с сайтом RuNews24.ru поделилась основными мерами профилактики, которые помогут избежать негативных последствий воздействия солнца. Особенно осторожными следует быть обладателям светлой кожи, детям и людям с кожными заболеваниями.
Доктор посоветовала использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30. Их следует наносить за 15–20 минут до выхода и обновлять каждые два часа.
Лучше всего отдать предпочтение одежде из легких тканей светлых оттенков и широкополым шляпам. Не стоит забывать про солнцезащитные очки, добавила Дмитриенко.
Врач также рекомендовала ограничить пребывание на солнце, особенно между 11 и 16 часами, пользоваться зонтиками и охлаждающими процедурами.
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