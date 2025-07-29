Врач Дмитриенко напомнила, что солнцезащитный крем следует наносить за 15-20 минут до выхода на улицу

Врач Екатерина Дмитренко в беседе с сайтом RuNews24.ru поделилась основными мерами профилактики, которые помогут избежать негативных последствий воздействия солнца. Особенно осторожными следует быть обладателям светлой кожи, детям и людям с кожными заболеваниями.

Доктор посоветовала использовать солнцезащитные кремы с SPF не менее 30. Их следует наносить за 15–20 минут до выхода и обновлять каждые два часа.

Лучше всего отдать предпочтение одежде из легких тканей светлых оттенков и широкополым шляпам. Не стоит забывать про солнцезащитные очки, добавила Дмитриенко.

Врач также рекомендовала ограничить пребывание на солнце, особенно между 11 и 16 часами, пользоваться зонтиками и охлаждающими процедурами.